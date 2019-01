Wie viel Angst hat Bio vor dem Wachstum?

17.01.2019 Landwirtschaft

Traditionell gibt der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) am Mittwoch den Startschuss der Pressekonferenzen zur Internationalen Grünen Woche in Berlin. Die Bilanz über die Ökopolitik der Bundesregierung fällt nach Dr. Alexander Gerber „desaströs“ aus. Auch wenn vor dem Herbst zum Mehrjährigen Finanzrahmen die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2020 angehalten wurde, weil es bis dahin auch ein neues Europaparlament und einen neuen Agrarkommissar geben wird, vermisst der Bio-Handel ein Gesamtkonzept für die ökologische Transformation. Da die Landwirtschaf mit öffentlichen Geldern unterstützt wird, sollte nach Gerber die Zielsetzung auch den gesellschaftlichen Wünschen entsprechen. Eine Konditionierung der Direktzahlungen zu 70 Prozent wäre noch realisierbar.

Es geht dabei nicht nur um die Landwirtschaft. Die Reduktionsstrategie der Ernährungsministerin Julia Klöckner sei zwar richtig, aber die kalorienarmen „neuen Zucker“ Allulose und Cellobiose werden unter hohem technischen Aufwand hergestellt, kritisiert Volker Kraus von der Bohlsener Mühle. Das Konzept Bio müsse ganzheitlich auch in eine Ernährungsstrategie münden. Das Wachstum der Biobranche bringe Verarbeiter in den Zwang technische Lösungen einzuführen, die am Ende auch Zusatzstoffe benötigten. Dabei sei die Wiederentdeckung alter Lebensmittel ein ständiges Thema der Naturkostbranche.