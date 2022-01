Wildschweinprämie in Brandenburg „suboptimal“

10.01.2022 Landwirtschaft

Brandenburg hat in drei Jahren 3,3 Mio. Wildschweinprämie gezahlt

Mit Ende des Jagdjahres 2020/21 lief in Brandenburg die Erlegungsprämie für Wildschweine zur Eindämmung der Wildschweinpopulation aus. Sie wurde drei Jahre lang gezahlt, hat aber den Einbruch der Afrikanischen Schweinepest nicht verhindern können. In den drei Jahren wurden insgesamt 3,3 Millionen Euro an die Jäger ausgezahlt. Im vergangenen Jagdjahr waren es 1,4 Millionen Euro.

Land- und Umweltschutzminister Axel Vogel ist nur teilweise zufrieden: „Rückblickend wurde die allgemeine Erlegungsprämie für Schwarzwild von der Brandenburgischen Jägerschaft gut angenommen. Die Prämie konnte dazu beitragen, das Bewusstsein für die Notwendigkeit der verstärkten Schwarzwildbejagung zur Ausdünnung der hohen Bestände zu fördern.“ Es hat aber eben nicht gereicht. Vogel weiter: „Allerdings war die bisherige Ausgestaltung der Prämie in Ihrer Bezugnahme auf das Jagdjahr 2015/16 als Basis suboptimal. Die neu eingeführte Bachenprämie soll die Jägerinnen und Jäger dazu motivieren, die in der Vergangenheit nicht erreichten Streckenziele im Bereich der Bachen und Überläuferbachen zu realisieren, um so die Wildschweinpopulation weiter deutlich zu reduzieren.“