Winterkulturen warten auf Frost

16.12.2021 Landwirtschaft

Wie geht die Vegetation in den Winter?

Bis auf wenige Regionen in Südosteuropa hat das Wetter im November den Abschluss der Jahresarbeiten auf den Feldern gutbegleitet. In Nord- und Zentraleuropa haben leicht erhöhte Temperaturen und nahezu das Jahressoll an Niederschlag den Auflauf der Winterkulturen begünstigt. Lediglich in Nordfrankreich haben kühlere Temperaturen als üblich den Vegetationsstart verzögert. Im Allgemeinen ist es aber zu warm, um den Feldfrüchten ausreichend Frosthärte für einen kalten Winter zu induzieren. Andererseits hat es bislang noch keine Winterschäden gegeben, wie der aktuelle Vegetationsbericht der EU-Kommission ausweist. Es darf in den kommenden Wochen allerdings nicht zu kalt werden. In Nordeuropa und Russland ist die Anpassung an kältere Temperaturen beim Getreide fortgeschrittener.

Niederschlagsdefizite gibt es in Großbritannien, Irland, Portugal und Marokko. Dort ist die Vegetation zu Anfang Dezember deutlich hinter ihrer Zeit zurück.

roRo

