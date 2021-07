02.07.2021 Landwirtschaft

Legume Hub online

Europa hat eine neue Wissensplattform für Leguminosen. Der European Legume Hub ist am 01. Juli online gegangen und gilt als wichtiger Schritt, den Anbau von Eiweißpflanzen wie Sojabohnen, Erbsen und Bohnen zu fördern. Der Legume Hub wird unter anderem vom Verein Donau Soja getragen.

Ziel ist das Zusammenführen von praxis- und forschungsbasierte Experten und ihr Wissen. „Der Legume Hub ergänzt unsere tägliche Arbeit mit Landwirten zur Entwicklung einer nachhaltigen Produktion und Nutzung von Sojabohnen“, sagt Leopold Rittler, Leiter des Bereichs Forschung und Innovation bei Donau Soja.

Zur Herstellung unserer Lebensmittel sind wir auf pflanzliches Eiweiß angewiesen – und auf Importe zur Deckung des Eiweißdefizit. 15 Millionen Tonnen pflanzliches Protein werden jährlich in die EU importiert. In der Agrar- und Ernährungsbranche und bei den Konsumenten besteht die Sorge, dass diese Proteine unter niedrigen Umwelt- und Sozialstandards produziert werden.

Hülsenfrüchte wie Soja, Erbse oder Bohne gehören zu der Gruppe der Leguminosen. Derzeit werden sie in der Schweiz und Deutschland jeweils nur auf 1,7 Prozent und in Österreich auf 6,6 Prozent des Ackerlands angebaut. Eine Ausweitung der Produktion bringt ökologische Verbesserungen und verringert gleichzeitig Europas Importabhängigkeit. Ein entscheidender Teil des Ausbaus europäischer Leguminosen ist die nachhaltige Entwicklung der regionalen und lokalen Produktion in Europa. Das Wissen und ein Erfahrungsnetzwerk geht jetzt mit dem Legume Hub digital.

Der Legume Hub bedient die gesamte Wertschöpfungskette von der Pflanzenzüchtung über den Landwirtschaftsbetrieb bis hin zu Verarbeitung und Verbrauch. Mitglieder der Community teilen Wissensbeiträge in Form von Artikeln, Forschungsberichten oder Videos. Jeder Artikel ist als wissenschaftliche oder technische Publikation zitierfähig. Darüber hinaus können die Autoren ihr Engagement ausweiten, indem sie dem Redaktionsbeirat beitreten und zur Überprüfung des Inhalts und der Ausrichtung des Legume Hub beitragen. Die European Legume Hub Community arbeitet mit der Europäischen Kommission und der European Innovation Partnership für Landwirtschaft (EIP Agri) zusammen. „Der Legume Hub soll alle, die mit Eiweißpflanzen arbeiten, beim Wissensaustausch unterstützen. Der Launch ist ein Meilenstein für den Einsatz von Hülsenfrüchten in der nachhaltigen Entwicklung unserer Agrar- und Ernährungssysteme“, sagt Donal Murphy-Bokern, leitender Redakteur des Legume Hub.

Lesestoff:

https://www.legumehub.eu/

Axel Grunt (Donau Soja) / roRo; Foto: Sojafeld bei Bruck / Leitha; Donau Soja