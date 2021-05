Wo sich Eichenprozessionsspinner verlaufen

03.05.2021 Landwirtschaft

Wollgürtel fangen Schädling ein

Nach dem Schlüpfen an Eichenbäumen bildet die Raupe des Schmetterlings lange Prozessionsketten, was ihr den Namen Eichenprozessionsspinner gegeben hat. Sie fressen die saftigen Blätter und hinterlassen kahle Bäume. Für den eigenen Schutz bildet die Raupe kleine Härchen mit Widerhaken aus. Beim Zerbrechen wird das Nesselgift Thaumetopoein frei. Bei jeder Häutung der Raupe nehmen die Zahl der Haare und deren Länge zu.

Ursprünglich war der Eichenprozessionsspinner in Mittel- und Südeuropa beheimatet. Die Art neigt zu Massenvermehrungen (Gradation), die ganz Regionen schädigt. Das Nesselgift reizt die menschliche Haut mechanisch und chemisch und kann zu Entzündungen führen.

Die Raupen werden zum Schutz für Mensch und Eiche mit biologischen und chemischen Insektiziden bekämpft. Im Forst werden die Mittel per Hubschrauber ausgebracht. Viele Bundesländer sind jährlich mit dem Kampf der Raupen beschäftigt. Sie alle blicken derzeit nach Telgte.

Telgte liegt recht zentral zwischen Münster und Warendorf. Neben dem Westfälischen Museum für religiöse Kultur gewinnt jetzt Schäfer Andreas Hill überregionale Aufmerksamkeit. Er erinnerte sich an einen alten Gärtnertrick gegen Schnecken an Bäumen. Ein Band aus Schafwolle saugt die Schleimspur der Schnecken auf und verhindert damit ihre Fortbewegung.

Aus Neugierde hat einen Schafwollgürtel um eine Eiche gelegt und geschaut, was die Wolle mit den Eichenprozessionsspinnern macht. Offenbar haben die gefräßigen und Nesselhaare tragenden Raupen Probleme mit dem Wollfett. Vor dem Wechsel auf einen neuen Baum verirren sich die Raupen in der Wolle und laufen auf der Suche nach einem Ausweg über einen verlockenden Holzsteg in die vermeintliche Freiheit. Das Hölzchen führt aber zu einem Baumwollsack, in den die ganze Prozession hineinstürzt. Weil es dort keine Eichenblätter gibt, verhungern die Raupen.

Seine Erfindung hat er bereits zum Patent angemeldet sagte er Ende April gegenüber dem Regionalfernsehen. Der Rohstoff für das Band grast bei ihm um die Ecke.

Roland Krieg

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html