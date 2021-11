Zentrales Kompetenzzentrum Flächenmonitoring (ZKF)

30.11.2021 Landwirtschaft

ZKF ist beim StMELF angesiedelt

Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner hat am Montag die Verwaltungsvereinbarung von Bund und Ländern zur Gründung des Zentralen Kompetenzzentrums Flächenmonitoring (ZKF) unterzeichnet. Damit kann das ZKF offiziell seine Arbeit aufnehmen.

Das ZKF wird künftig die Anwendung eines satellitengestützten Flächenüberwachungssystems koordinieren. Damit vereinfacht und modernisiert das ZKF die flächenbezogene EU-Agrarförderung für die Bundesländer. Mit Hilfe von Copernikus-Satellitendaten werden alle landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland in regelmäßigen Abständen automatisiert überprüft. So können sowohl die Agrarverwaltungen der Länder als auch die Landwirte als Antragsteller die Ergebnisse nutzen, um mögliche Abweichungen von den Angaben in den Förderanträgen zu klären. Das ZKF wird die generierten Daten aufbereiten und den Verwaltungen für verschiedene Aufgaben zur Verfügung stellen. Dazu gehören das Biodiversitätsmonitoring, die Umwelt- und Klimaberichterstattung, das Wirkungsmonitoring der Düngeverordnung und die Evaluation der Gemeinsamen Agrarpolitik.

Das ZKF wird im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) errichtet. Seine Gründung geht auf einen Beschluss der Agrarministerkonferenz vom 25. September 2020 zurück, um eine effiziente und bundeseinheitliche Umsetzung der EU-Vorgaben zu erreichen. Hintergrund ist, dass gemäß der Verordnung über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik im Rahmen des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) ein automatisiertes Flächenmonitoringsystem einzuführen ist.

